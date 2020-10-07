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«AliExpress Россия» запускает новый раздел 

Прайм 6 часов назад
«AliExpress Россия» запускает новый раздел
Фото: AliExpress
"AliExpress Россия" запускает на площадке специальный раздел "Сделано в России" — в нем будут представлены товары отечественных предприятий народных художественных промыслов и современных российских производителей, говорится в сообщении компании.

"В первую очередь туда попадут товары, произведенные в России, своим внешним видом или предназначением отсылающие к русским традициям, истории, культуре: хрусталь и керамика, чай и мед, натуральная косметика, игрушки из дерева и фарфора, ювелирные изделия и украшения из бисера, ушанки и кокошники, одежда из хлопка и льна и другие товары в категориях одежда, обувь, продукты питания, украшения и аксессуары, товары для дома, красоты и здоровья", — отмечается в релизе.

Среди первых участников раздела — "Жостовская фабрика" (выпускает расписные подносы), производитель посуды и товаров для дома со знаменитым узором "Объединение Гжель", кольчугинская фабрика серебряных изделий "Аргента", уральские производители органической продукции "Уралмануфактура" и "Малый Турыш", товары петербургского производителя кукол ручной работы в исторических костюмах "Потешный промысел".
На первом этапе в каталог попадет продукция более 60 брендов с ассортиментом порядка 3 тысяч товаров, который постепенно будет увеличиваться.
"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
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Компании , Мегафон , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций
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