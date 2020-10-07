«AliExpress Россия» запускает новый раздел 

"AliExpress Россия" запускает на площадке специальный раздел "Сделано в России" — в нем будут представлены товары отечественных предприятий народных художественных промыслов и современных российских производителей, говорится в сообщении компании.

"В первую очередь туда попадут товары, произведенные в России, своим внешним видом или предназначением отсылающие к русским традициям, истории, культуре: хрусталь и керамика, чай и мед, натуральная косметика, игрушки из дерева и фарфора, ювелирные изделия и украшения из бисера, ушанки и кокошники, одежда из хлопка и льна и другие товары в категориях одежда, обувь, продукты питания, украшения и аксессуары, товары для дома, красоты и здоровья", — отмечается в релизе.

Среди первых участников раздела — "Жостовская фабрика" (выпускает расписные подносы), производитель посуды и товаров для дома со знаменитым узором "Объединение Гжель", кольчугинская фабрика серебряных изделий "Аргента", уральские производители органической продукции "Уралмануфактура" и "Малый Турыш", товары петербургского производителя кукол ручной работы в исторических костюмах "Потешный промысел".

На первом этапе в каталог попадет продукция более 60 брендов с ассортиментом порядка 3 тысяч товаров, который постепенно будет увеличиваться.