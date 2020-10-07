«Совкомфлот» привлечет $550 млн в результате IPO

Компания "Совкомфлот" объявила о намерении провести IPO. В рамках кампании будут размещены акции по цене в 105 рублей за штуку.
Всего, сообщает компания, "Совкомфлот" привлечет в результате IPO около $550 миллионов.
Напомним, что в конце сентября компания установила диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию.
"Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорилось в сообщении.
"Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8", — сообщала компания.