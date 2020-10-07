Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.03
$
78.34
91.80
92.10
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.84
–0.62 Золото
1887.64
–0.12 РТС
1168.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.1757
+0.0050
22.09
1.1708
04.10
25.09
11.09

Совкомфлот разместит акции в рамках IPO по цене 105 рублей за бумагу 

Прайм и ещё 5 3 часа назад
«Совкомфлот» привлечет $550 млн в результате IPO
Фото: РИА Новости
Компания "Совкомфлот" объявила о намерении провести IPO. В рамках кампании будут размещены акции по цене в 105 рублей за штуку.
Всего, сообщает компания, "Совкомфлот" привлечет в результате IPO около $550 миллионов.
Напомним, что в конце сентября компания установила диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию.

"Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорилось в сообщении.

"Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8", — сообщала компания.
Видео дня. Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать квартиру в Москве
Прайм: последние новости
Visa обяжет банки переводить деньги по номеру телефона Visa обяжет банки переводить деньги по номеру телефона "AliExpress Россия" запускает новый раздел "AliExpress Россия" запускает новый раздел Ozon подал в комиссию по ценным бумагам США заявление на IPO Ozon подал в комиссию по ценным бумагам США заявление на IPO
Компании , Рынки , Совкомфлот , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский олигарх обратился за помощью к США
Российский олигарх обратился за помощью к США
США добили банковскую систему Латвии
США добили банковскую систему Латвии
В России рухнули цены на вторичное жилье
В России рухнули цены на вторичное жилье
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
В России предсказали рекордное подорожание доллара
03:21
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение