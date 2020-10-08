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Акции «Аэрофлота» в ходе торгов Мосбиржи упали на 6% 

ТАСС и ещё 16 3 часа назад
Акции «Аэрофлота» рухнули
Фото: РИА Новости
Акции авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6,04% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 61,88 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:53 мск.
К 18:00 мск акции компании теряли 5,98% и находились на уровне 61,92 руб. за бумагу.
Котировки "Аэрофлота" снижаются на фоне новостей о том, что компания, которая планирует привлечь не менее 80 млрд руб. за счет допэмиссии, проведет размещение ценных бумаг на бирже с 9 по 23 октября.
Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам — 39,6%.
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