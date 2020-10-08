Акции «Аэрофлота» рухнули

Акции авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6,04% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 61,88 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:53 мск.

К 18:00 мск акции компании теряли 5,98% и находились на уровне 61,92 руб. за бумагу.

Котировки "Аэрофлота" снижаются на фоне новостей о том, что компания, которая планирует привлечь не менее 80 млрд руб. за счет допэмиссии, проведет размещение ценных бумаг на бирже с 9 по 23 октября.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам — 39,6%.