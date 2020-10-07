Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.00
$
78.33
91.80
92.08
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.99
–0.26 Золото
1888.75
–0.06 РТС
1168.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.1757
+0.0050
22.09
1.1708
04.10
25.09
11.09

Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока — 2» компании на $100 млн 

ТАСС 46 минут назад
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

"Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода "Северный поток — 2", — сообщил он. — Расследование проводилось скрупулезно".

По его словам, на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

"В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]", — информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" нарушает польское антимонопольное законодательство, отметил польский регулятор.
Отказ от «СП — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
ТАСС: последние новости
Акции "Совкомфлота" в первый день торгов на Мосбирже падают на 12,8% Акции "Совкомфлота" в первый день торгов на Мосбирже падают на 12,8% WSJ: Ozon готовится к IPO в США WSJ: Ozon готовится к IPO в США "Ъ": Visa намерена обязать российские банки переводить деньги по номеру телефона "Ъ": Visa намерена обязать российские банки переводить деньги по номеру телефона
Комментарии 60
Компании , Видео , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский олигарх обратился за помощью к США
Российский олигарх обратился за помощью к США
Торговая Москва стремительно пустеет
Торговая Москва стремительно пустеет
Китай отказывается от российских продуктов
Китай отказывается от российских продуктов
США добили банковскую систему Латвии
США добили банковскую систему Латвии
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
В России предсказали рекордное подорожание доллара
03:21
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение