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Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

"Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода "Северный поток — 2", — сообщил он. — Расследование проводилось скрупулезно".

По его словам, на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

"В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]", — информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" нарушает польское антимонопольное законодательство, отметил польский регулятор.