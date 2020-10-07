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«Газпром» отреагировал на решение Польши наложить штраф на компанию 

RT на русском и ещё 20 2 часа назад
«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд, будет его обжаловать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в российской компании.
Как отметили в «Газпроме», компания обжалует решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), поскольку не нарушала антимонопольное законодательство Польши.
Кремль высказался о решении Польши по «Газпрому»
Кроме того, «Газпром» отмечает, что величина штрафа из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту.

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на «Газпром» штрафа», — говорится в заявлении.

Ранее UOKiK решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компаний по строительству «Северного потока — 2».
UOKiK требует расторжения ими партнёрского договора.
Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд
RT на русском: последние новости
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Комментарии 27
Компании , Видео , Газпром
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