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«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд, будет его обжаловать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в российской компании.

Как отметили в «Газпроме», компания обжалует решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), поскольку не нарушала антимонопольное законодательство Польши.

Кроме того, «Газпром» отмечает, что величина штрафа из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту.

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на «Газпром» штрафа», — говорится в заявлении.

Ранее UOKiK решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компаний по строительству «Северного потока — 2».

UOKiK требует расторжения ими партнёрского договора.

Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд