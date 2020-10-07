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Shell раскритиковала решение Польши по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Shell раскритиковала решение Польши по «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Англо-голландская Shell — один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток — 2» — не согласна с решением польского UOKiK оштрафовать кредиторов проекта, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подтверждаем получение решения польского антимонопольного ведомства UOKiK в отношении кредиторов проекта Nord Stream 2, включая Shell. Мы выражаем несогласие с решением UOKiK. В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами», — отмечают в компании, передает ТАСС.

Там добавили, что Shell как один из кредиторов проекта «Северного потока — 2» ведет хозяйственную деятельность в соответствии с применимым национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила.
Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока — 2».
Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке — 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку — 2».
После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку — 2».
В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока — 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток — 2» — французскую компанию Engie — на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
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Компании , Газпром , Shell , ФАС , ИТАР-ТАСС
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