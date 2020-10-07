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В Кремле отреагировали на решение Польши оштрафовать «Газпром» 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Кремль высказался о решении Польши по «Газпрому»
Фото: ТАСС
В Кремле уверены, что «Газпром» предпримет юридические контрдействия на решение польского регулятора наложить штраф на $7,6 млрд Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нужно адресовать вопрос «Газпрому». Безусловно, информация, достаточно новая и её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», — сказал представитель Кремля.

Ему задали уточняющий вопрос, как решение Польши может сказать на российско-польских отношениях.

«Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», — добавил Песков.

Ранее Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компании по строительству «Северного потока — 2».
Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд
Как подчеркнули в «Газпроме», компания не согласна с позицией польской стороны и будет обжаловать решение.
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Комментарии 2
Компании , Дмитрий Песков , Газпром
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