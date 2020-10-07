«Газпром» сделал заявление по решению Польши

«Газпром» намерен обжаловать решение польской организации UOKiK о штрафе в размере 6,4 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства страны при строительстве «Северного потока-2», сообщает «Интерфакс». Руководство компании уверено, что таким образом польские власти стараются воспрепятствовать реализации проекта.

Представители «Газпрома» подчеркнули, что наряду с российской компанией в нарушении обвиняют ряд европейских партнеров. Им вменяют создание совместного предприятия по строительству «Северного потока-2», которое не было согласовано с польскими властями.

В «Газпроме» подчеркивают, что фактически реализацией проекта занимается их дочерняя компания, которая использует заемные средства.

Решение о штрафе в 6,4 миллиарда евро в российской компании назвали «нарушающим принципы законности». При этом огромная сумма взыскания, по мнению россиян, связана с попытками помешать завершению проекта.