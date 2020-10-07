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«Газпром» сделал заявление по решению Польши

Павел Тиунов
1 час назад
«Газпром» намерен обжаловать решение польской организации UOKiK о штрафе в размере 6,4 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства страны при строительстве «Северного потока-2», сообщает «Интерфакс». Руководство компании уверено, что таким образом польские власти стараются воспрепятствовать реализации проекта.
Представители «Газпрома» подчеркнули, что наряду с российской компанией в нарушении обвиняют ряд европейских партнеров. Им вменяют создание совместного предприятия по строительству «Северного потока-2», которое не было согласовано с польскими властями.
В «Газпроме» подчеркивают, что фактически реализацией проекта занимается их дочерняя компания, которая использует заемные средства.
Решение о штрафе в 6,4 миллиарда евро в российской компании назвали «нарушающим принципы законности». При этом огромная сумма взыскания, по мнению россиян, связана с попытками помешать завершению проекта.
Как сообщал «Рамблер», научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев предсказал скорое банкротство «Газпрома». По его мнению, этому будут способствовать срыв строительства газопровода «Северный поток-2», отказ от российского газа Турцией и Польшей, а также бесперспективные отношения с Китаем.
Компании,Видео,Газпром,Интерфакс,
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