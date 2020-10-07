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Мурманское морское пароходство признано банкротом 

Прайм и ещё 2 5 часов назад
Мурманское морское пароходство признано банкротом
Фото: © fotolia.com/ SOMATUSCANI
Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) и открыл в компании конкурсное производство, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Марина Гудова.

"Завершить наблюдение. … Признать банкротом. … Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", — процитировала резолютивную часть решения суда собеседница агентства.

Первую процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении ММП в марте по заявлению московского ООО "Урал Логистика", крупного оператора железнодорожных вагонов, долг перед которым составлял 1,2 миллиона рублей. Дело о банкротстве ММП было возбуждено еще в апреле 2019 года. В ходе производства по нему суд отказал нескольким кредиторам в начале банкротства должника.
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