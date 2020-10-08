Богатейшего человека в мире заподозрили в слежке

Как стало известно, депутаты Европарламента написали Безосу письмо, в котором просят уточнить, не нанимает ли в свою компанию миллиардер разведчиков, чтобы те собирали данные о европейских политиках.

Отмечается, что поводом для этого письма стало размещение компанией Amazon двух вакансий специалистов по анализу разведданных. В объявлениях говорится о том, что соискателям поручат отслеживать внутренние и внешние угрозы трудовой дисциплине в компании, а также следить за другими "чувствительными моментами".

После публикации этих вакансий Amazon оказалась под давлением критики и удалила публикации с официального сайта.

При этом политики европейских государств в своем письме выражают обеспокоенность требованиями гиганта-ритейлера к соискателям: кандидаты должны знать французский и испанский языки.