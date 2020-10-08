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Европейские власти заподозрили Безоса в слежке 

Прайм и ещё 1 27 минут назад
Богатейшего человека в мире заподозрили в слежке
Фото: Reuters
Европейские власти подозревают миллиардера, основателя американской компании Amazon и богатейшего человека мира Джеффа Безоса в слежке, пишет CNBC.
Как стало известно, депутаты Европарламента написали Безосу письмо, в котором просят уточнить, не нанимает ли в свою компанию миллиардер разведчиков, чтобы те собирали данные о европейских политиках.
Отмечается, что поводом для этого письма стало размещение компанией Amazon двух вакансий специалистов по анализу разведданных. В объявлениях говорится о том, что соискателям поручат отслеживать внутренние и внешние угрозы трудовой дисциплине в компании, а также следить за другими "чувствительными моментами".
После публикации этих вакансий Amazon оказалась под давлением критики и удалила публикации с официального сайта.
При этом политики европейских государств в своем письме выражают обеспокоенность требованиями гиганта-ритейлера к соискателям: кандидаты должны знать французский и испанский языки.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Amazon , Европарламент
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