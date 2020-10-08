Власти прекратили помогать бизнесу

Российская экономика возобновила свою работу. Именно по этой причине предпринимателям больше не будет оказываться помощь от государства.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По его словам, меры поддержки отечественного бизнеса, в первую очередь в сегментах малого и среднего предпринимательства, были инициированы властями в момент фактической остановки экономической активности в стране.

Однако, сейчас, как отметил пресс-секретарь президента России, ситуация уже иная: экономика функционирует, работают все отрасли. При этом, Песков отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса, которая уже оказывается предпринимателям, должна быть продолжена.