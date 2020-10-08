Власти прекратили помогать бизнесу

Российская экономика возобновила свою работу. Именно по этой причине предпринимателям больше не будет оказываться помощь от государства.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По его словам, меры поддержки отечественного бизнеса, в первую очередь в сегментах малого и среднего предпринимательства, были инициированы властями в момент фактической остановки экономической активности в стране.
Однако, сейчас, как отметил пресс-секретарь президента России, ситуация уже иная: экономика функционирует, работают все отрасли. При этом, Песков отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса, которая уже оказывается предпринимателям, должна быть продолжена.
Он также напомнил, что российский бизнес уже получил достаточно серьезную поддержку во время кризиса. Оказанная помощь, по словам Пескова, была выверенной и точечной.