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Власти отказались помогать бизнесу в кризис

Deita.ru
22 минуты назад
Российская экономика возобновила свою работу. Именно по этой причине предпринимателям больше не будет оказываться помощь от государства.
Власти прекратили помогать бизнесу
Фото: Deita.ruDeita.ru
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По его словам, меры поддержки отечественного бизнеса, в первую очередь в сегментах малого и среднего предпринимательства, были инициированы властями в момент фактической остановки экономической активности в стране.
Однако, сейчас, как отметил пресс-секретарь президента России, ситуация уже иная: экономика функционирует, работают все отрасли. При этом, Песков отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса, которая уже оказывается предпринимателям, должна быть продолжена.
Он также напомнил, что российский бизнес уже получил достаточно серьезную поддержку во время кризиса. Оказанная помощь, по словам Пескова, была выверенной и точечной.
Компании,Экономика,Дмитрий Песков,РИА "Дейта",ИТАР-ТАСС,
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