Российскому бизнесу предрекли новые потери

Ужесточение карантинных мер в России, вызванное пандемией коронавируса, может привести к потере 30% выручки для предпринимателей юга страны. Об этом сообщается в исследовании банка "Точка" .

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"Если режим изоляции будет введен повторно и продлится до декабря - пика высокого сезона, мы прогнозируем падение выручки уже более чем на 30% для предпринимателей юга России. Вслед за выручкой упадет количество регистраций новых бизнесов, увеличится количество ликвидаций и слияний. Микробизнес на юге России, скорее, выживет, но с большими потерями, за которыми последует долгий период восстановления. Развитие ситуации будет зависеть от государственных мер поддержки и строгости карантина", - сообщают аналитики банка.

В случае повторного введения карантинных мер банк предполагает отрицательный эффект, который по своей силе превзойдет первую волну. Особенно это касается туризма, так как эта отрасль в пандемию и так значительно пострадала. Пик по выручке у индустрии приходится на конец года. Если перемещения внутри страны будут ограничены, россияне начнут отменять ранние бронирования, что вызовет сильный провал в туристической сфере.

По данным банка, закрытие курортов в апреле 2020 года привело к резкому падению выручки (на 32% от уровня марта и на 33% от среднего уровня в апреле 2017-2019 годов). А вот закрытые границы зарубежных стран, наоборот, спровоцировали прирост выручки в июне, июле и августе - на 7%, 19% и 5,65% относительно среднего уровня за 2017-2019 года в эти месяцы.

В августе 2020-го доходы туроператоров и экскурсоводов - сезонного микробизнеса - упали на 62% по сравнению с уровнем августа 2018 года. Из-за закрытия границ туроператоры больше не могут продавать туры за границу, а сокращение потока иностранцев - основных потребителей экскурсий - оставило без работы экскурсоводов. А общепит, сельское хозяйство и гостиницы, наоборот, показали рост - на 26%, 23% и 8% соответственно. Рост в доходах гостиниц связан с притоком туристов в южные регионы России из-за закрытых границ. Рост в сфере общественного питания вызван открытием сезонных ресторанов и уличных кафе, что также положительно сказалось на сельском хозяйстве как на поставщике продукции.