«Газпром» решил занять валюту и отдать неизвестно когда

Первой в России компанией, которая выпустит бессрочные еврооблигации в валюте, долларах и евро, решил стать «Газпром» . Об этом сообщил зампред правления концерна Фамил Садыгов, сообщает РИА «Новости. Объем грядущего размещения он не указал.

Позднее компания намерена выпустить и рублевые бессрочные облигации объемом 150 миллиардов рублей, чтобы направить средства на газификацию российских регионов. Такой инструмент заимствований летом этого года уже использовали РЖД

Бессрочные облигации означают, что компания станет выплачивать только процент по долгу, а основную сумму средств отдаст неизвестно когда. Как правило, такой тип займа заканчивается тем, что ценные бумаги выкупаются с рынка тем, кто их разместил. Инструмент в вопросе надежности считается переходным между акциями и облигациями.

По словам Садыгова, согласно условиям размещения, «Газпром» сможет выкупить валютные облигации после пяти лет. При этом компания при определенных условиях оставляет за собой право отложить выплату процентов, но такие условия топ-менеджер назвал маловероятными.

Валютные заимствования концерн направит на выплату имеющихся долгов и общекорпоративные цели. Они позволят снизить уровень чистого долга компании. Организаторами сделки станут JPMorgan, Газпромбанк , Credit Agricole и Sber CIB.

Эксперты в комментарии «Ведомостям» предположили, что новые бумаги «Газпрома» будут популярны и позволят ему поправить сложное финансовое положение в 2020 году, сложившееся из-за падения цен на газ. С января компания уже трижды размещала евробонды, а план на 2020 год предусматривает заимствования на сумму до шести миллиардов евро.