Mail.ru Group покупает разработчика игр Deus Craft

Игровое подразделение Mail.ru Group (бренд My.Games) станет владельцем контрольного пакета акций российского разработчика игр Deus Craft с долей в размере 51,16%. Итоговая сумма сделки при условии достижения всех KPI может составить около $50 млн, говорится в сообщении My.Games.

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Сделка включает авансовый платеж в размере $14,1 млн и отсроченный платеж до $35 млн, подлежащий выплате в апреле 2021 года. Максимальная выплата предполагается в случае, если по итогам первого квартала 2021 года студия достигнет ежемесячного дохода в $15 млн. Сделка завершится в октябре и будет отражена в управленческой отчетности Mail.ru Group за третий квартал 2020 года, пояснили в компании.

Оставшийся пакет акций останется у менеджмента Deus Craft. Менеджерский состав Deus Craft останется неизменным после присоединения студии к структуре My.Games, добавили в компании.

В My.Games ожидают, что консолидация Deus Craft окажет несущественное негативное влияние на показатель EBITDA игрового подразделения в 2020 году - главным образом поскольку в разработке студии находится на данный момент еще две мобильные игры, выпуск которых ожидается в течение ближайших 12 месяцев.

О компаниях

Deus Craft - разработчик игр для мобильных платформ и PC создан в Новосибирске. За 15 лет работы компания выпустила десятки казуальных игр, среди которых казуальные квесты и игры в жанре Time Management. Офисы Deus Craft находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а штат сотрудников превышает 70 человек.