Печенье «Юбилейное» изменится

Производитель печенья «Юбилейное» может увеличить упаковки из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор компании Mondelēz International Дирк Ван де Пут.

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за пандемии потребители оставались дома, им понадобились новые форматы упаковок.

«Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов», — отметил Ван де Пут.

Изменение размера в сторону увеличения — это новый тренд, до этого производители массово уменьшали его.

Эксперты отмечают, что люди стараются покупать больше, чтобы меньше ходить в магазин из соображений безопасности, а также они стали больше экономить. Продажи товаров в упаковках более 200 граммов во втором квартале нынешнего года быстрее всего росли в таких категориях, как чипсы и печенье.