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Fitch подтвердило рейтинг Alibaba

Прайм
3 часа назад
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group на уровне "А+", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении Fitch.
Fitch подтвердило рейтинг Alibaba
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Подтверждение подчеркивает очень устойчивый бизнес Alibaba, значительную экономию на масштабе, хорошие показатели работы в области цифровой экономики, увеличение диверсификации доходов, постоянную стабильную прибыльность, формирование высоких объемов свободного денежного потока (FCF) и консервативную структуру капитала", — поясняет агентство.
Рейтинг компании также отражает мнение Fitch, что потенциальный запрет на деятельность Alibaba в США не повлияет на нее, поскольку компания получает лишь ограниченные объемы выручки от работы в США.
Fitch отмечает, что позитивное рейтинговое действие в отношении компании маловероятно в среднесрочной перспективе, учитывая ожидания по динамике прибыли. При этом негативное рейтинговое действие возможно в случае серьезного ухудшения финансовых показателей или потери большой доли на рынке.
Alibaba Group работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Компании,Alibaba,Fitch Ratings,
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