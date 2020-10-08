Сбер вошел в топ-3 мировых банков по приему карт

Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в рейтинг 150 крупнейших мировых эквайеров по числу платежей, которые были обработаны через их платежные терминалы, говорится в исследовании компании Nilson Report, с которым ознакомилось РИА Новости.

Среди российских игроков лидирует Сбербанк , который расположился на третьей строчке рейтинга, уступив только американской эквайринговой компании FIS и банку JPMorgan Chase. Через его эквайринговую сеть было обработано 20,6 миллиарда платежей — против 36,7 миллиарда у FIS и 29,4 миллиарда у JPMorgan Chase.

Всего 150 крупнейших эквайеров обработали в прошлом году 342,19 миллиарда транзакций, что на 14,1% больше по сравнению с 2018 годом. Доля Сбербанка за год выросла с 4,8% до 6%.