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Сбербанк стал третьим в топ-150 мировых банков по приему карт 

Прайм 2 часа назад
Сбер вошел в топ-3 мировых банков по приему карт
Фото: РИА Новости
Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в рейтинг 150 крупнейших мировых эквайеров по числу платежей, которые были обработаны через их платежные терминалы, говорится в исследовании компании Nilson Report, с которым ознакомилось РИА Новости.
Среди российских игроков лидирует Сбербанк, который расположился на третьей строчке рейтинга, уступив только американской эквайринговой компании FIS и банку JPMorgan Chase. Через его эквайринговую сеть было обработано 20,6 миллиарда платежей — против 36,7 миллиарда у FIS и 29,4 миллиарда у JPMorgan Chase.
Другой крупный российский эквайер, ВТБ, расположился на 35-м месте: через его сеть в прошлом году было проведено 2,2 миллиарда операций. Газпромбанк занял 59-е место, "Тинькофф банк" — 88-е место, "Русский стандарт" — 89-е место, Промсвязьбанк — 103-е место, Альфа-банк расположился на 135-м месте.
Всего 150 крупнейших эквайеров обработали в прошлом году 342,19 миллиарда транзакций, что на 14,1% больше по сравнению с 2018 годом. Доля Сбербанка за год выросла с 4,8% до 6%.
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Компании , Газпромбанк , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Банк Русский Стандарт , Альфа-банк , РИА Новости
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