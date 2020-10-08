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На стройке «Газпрома» начались протесты 

Lenta.ru 5 часов назад
На стройке «Газпрома» начались протесты
Фото: ТАСС
На стройке комплекса «Газпром инвеста» (100-процентная «дочка» «Гапрома») по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области начались протесты. Субподрядчики потребовали выплатить им почти 10 миллионов рублей долга за оказанные в рамках проекта услуги. Об этом пишет портал 47news.ru.
По его данным, несколько транспортных компаний 8 октября 2020 года с помощью автобусов перегородили выезд с территории общежития поблизости от места строительства комплекса. Они требовали заплатить им деньги за услуги перевозки. На момент написания материала на место уже приехала полиция, протесты прекратились.
В компании «С. Н. А», которая является одним из субподрядчиков, сообщили, что фирма ООО «Управление механизации 51» должна ей 8 миллионов рублей. Последняя является подрядчиком «Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон"». В 2016 году «Газпром» заключил с ним договор на проектирование, строительство и пусконаладку комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти.
В ИП Лышнов сообщили, что задолженность перед этой структурой составляет 280 тысяч рублей. В «Ретранстур» заявили, что ей не выплатили 1,4 миллиона рублей.
Как отмечает портал, в «Управлении механизации 51» назвали претензии протестующих беспочвенными. Компания заявила, что выполнила обязательства перед субподрядчиками в полном объеме. Руководитель компании «Петон Механизация» (подразделение «Петона») Рустам Гараев сказал, что вопросы нужно адресовать не ему. В пресс-службе «Газпром инвеста» пока не дали официального комментария.
Комплекс «Газпрома» в районе КС «Портовая» предназначен для сжижения газа, хранения СПГ и его отгрузки на корабли-газовозы. В состав комплекса войдут 45 различных зданий и сооружений. На самой КС «Портовая» осуществляется закачка газа в «Северный поток».
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Комментарии 11
Компании , Рустам Гараев , Газпром , 47news.ru
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