Работодателей могут обязать нанимать инвалидов 

Минтруда разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документ, согласно которому предлагается обязать работодателей принимать на работу инвалидов. Организациям численностью более 100 сотрудников планируют выделить квоту в 2-4% от среднесписочной численности работников.

Для стимулирования выполнения требований по наполнению квот планируется внести в закон пункт, по которому предприятие, не выполнившее это требование, не сможет рассчитывать на государственную поддержку. Инвалида нужно будет взять на работу не позднее, чем через полгода после создания рабочего места для этой категории граждан.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в КоАП планируют добавить возможность «обнуления» нарушения ПДД. При введении такого пункта следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.