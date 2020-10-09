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В США подали иск против Apple 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
В США подали иск против Apple
Фото: ЕРА/ИТАР-ТАСС
Американец подал судебный иск против компании Apple, обвинив ее в монополизации рынка игр для смартфонов. Исковая жалоба поступила в четверг в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.
Претензии истца, представляющего группу единомышленников, связаны с тем, что Apple, по их утверждению, монополизирует рынок мобильных игр за счет своего сервиса Apple Arcade. С помощью него пользователи получают на основе платной подписки доступ к мобильным играм.
Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний. В то же время, как отмечается в иске, Apple требует от создателей игр, чтобы разрабатываемые ими приложения в случае размещения в Apple Arcade были доступны исключительно на этой площадке, что также лишает пользователей разнообразия. Истцы требуют возмещения им ущерба, а также применения штрафных санкций в отношении компании.
Как отмечает агентство Bloomberg, Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, в том числе Google, Microsoft и Facebook. Это было сделано после запуска сервиса Apple в прошлом году.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в городе Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация в настоящее время приближается к $2 трлн.
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Комментарии
Компании , Microsoft , Apple , Google , Bloomberg
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