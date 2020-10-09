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Россия прекратила экспорт органической продукции 

Секрет Фирмы и ещё 3 1 час назад
Россия прекратила экспорт органической продукции
Фото: РИА Новости
Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж, рассказали «Известия». Предприятия пожаловались на невозможность исполнения требования Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара перед его вывозом в другие страны. В Европе такую продукцию не признают органической.
Ещё в июле крупнейшие производители — «Юфенал Трейд», «Сиббиопродукт» — обратились в региональные отделения Россельхознадзора с просьбами отменить требование о фумигации. Причина жалобы простая: европейские партнеры не считают их продукцию органической после фумигации. При этом отказ от обеззараживания — обязательное условие исполнения контрактных обязательств.
По словам исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, Россельхознадзор с лета прекратил выдачу фитосанитарных сертификатов сельскохозяйственным предприятиям, которые отказались от обязательной фумигации растений перед экспортом за рубеж. Таким образом, компании оказались в ловушке: они не могут выполнить требование федеральной службы «О карантине растений» (вступил в силу в 2014 году) и в то же время предоставить иностранным партнёрам обеззараженную продукцию.
Обеззараживать всю вывозимую за рубеж продукцию предписано специальными парами или газами. Однако товары после такой обработки автоматически лишаются статуса органических. Это связано с тем, что производство таких продуктов само по себе предполагает отсутствие использования химикатов или пестицидов, пояснил Мироненко.
Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой снять требование о фумигации. Письмо с просьбой направили главе службы Сергею Данкверту ещё 28 августа. Но за полтора месяца официального ответа так и не последовало.
Фактически российский экспорт органики начался в 2018 году. По итогам первого полугодия 2020 года, экспорт продукции агропромышленного комплекса в странах ЕАЭС вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, отчитывалась вице-премьер Виктория Абрамченко. Общий объём направленной за рубеж продукции оценили в $13 млрд Минсельхоз при этом предсказывал потенциал экспорта органики в €10–25 млрд в год.
В декабре 2019 года в России утвердили национальные стандарты для продукции «с улучшенными экологическими характеристиками». Под это определение попадают продукты, немного уступающие качеством органическим.
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Комментарии
Компании , Экономика , Виктория Абрамченко , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , Минсельхоз , ЕАЭС , газета "Известия"
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