Второй за утро российский банк лишился лицензии

ЦБ РФ
с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прохладный"
(Кабардино-Балкария), говорится в сообщении регулятора.
По данным рейтинга РИА Новости, банк "Прохладный" на 1 сентября занимал 343-е место в российской банковской системе по размеру активов.
В банке занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.
В Банк «Прохладный» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.