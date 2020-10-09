Второй за утро российский банк лишился лицензии

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По данным рейтинга РИА Новости, банк "Прохладный" на 1 сентября занимал 343-е место в российской банковской системе по размеру активов.

В банке занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.

В Банк «Прохладный» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.