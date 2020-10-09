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«Газпрому» пообещали долгие разбирательства из-за Польши

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Процесс обжалования «Газпромом» 7,6-миллиардного штрафа от польского антимонопольного регулятора UOKiK может занять по крайней мере пять лет. Долгий процесс разбирательства пообещал Bloomberg. Агентство считает, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские сильно зависят от политики. В качестве примера Bloomberg приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое еще рассматривается в Польше.
«Газпром» ждут долгие разбирательства из-за Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если «Газпром» не заплатит, активы компании могут арестовать. При этом назначенный штраф в 10 процентов годовой выручки — максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.
Ранее в октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Также Варшава призвала партнеров «Газпрома» — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании. Кредиторы с таким решением не согласны. Сам «Газпром» намерен обжаловать решение. Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — не стал комментировать решение польского регулятора и напомнил о важности проекта для европейского энергетического рынка.
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