«Газпром» ждут долгие разбирательства из-за Польши

Ранее в октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Также Варшава призвала партнеров «Газпрома» — Royal Dutch Shell
, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании. Кредиторы с таким решением не согласны. Сам «Газпром» намерен обжаловать решение. Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — не стал комментировать решение польского регулятора и напомнил о важности проекта для европейского энергетического рынка.