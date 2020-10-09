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«Яндекс» покупает рекламную платформу K50 

Прайм 2 часа назад
«Яндекс» покупает рекламную платформу K50
Фото: РИА Новости
"Яндекс" покупает 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50 у текущих владельцев — венчурного фонда AddVenture Capital и менеджмента, сообщили РИА Новости в интернет-компании.
Сумму и другие детали сделки компания не раскрывает.

"Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру "Яндекса" для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой. "Яндекс", в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счёт продуктов K50, тем самым стимулируя рост доли интернет-рекламы на рынке", — пояснили в компании.

Там отметили, что сделка не повлияет на тарифы и условия текущих клиентов K50: для них всё останется по-прежнему.
В компании уточнили, что все сотрудники K50 переходят на работу в "Яндекс" и будут и дальше развивать собственные продукты. Генеральный директор компании Мария Опритова продолжит руководить командой K50.
Основной продукт К50 — комплекс бизнес-инструментов для увеличения эффективности контекстной рекламы. Компания была основана в 2013 году, сегодня среди её клиентов такие компании, как Metro и "Билайн" ("Вымпелком"), а также крупные рекламные агентства, например OMD, MGCom, Realweb. K50 — резидент фонда "Сколково".
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Комментарии
Компании , Фонд Сколково , Яндекс , РИА Новости
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