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"Макдоналдс" откроет рестораны на Дальнем Востоке

Прайм
1 час назад
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" подписала соглашения, касающиеся открытия первых ресторанов на Дальнем Востоке – в Хабаровске и Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«Макдоналдс» откроет рестораны на Дальнем Востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соглашения о намерениях подписаны с АНО АПИ и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АНО АРЧК).
"Соглашения направлены на развитие предприятий "Макдоналдс" на Дальнем Востоке. Уже в декабре 2020 года компания расширит географию присутствия и откроет первые предприятия во Владивостоке и Хабаровске", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в подписании соглашения о намерениях приняли участие генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, его заместитель Ян Голованов, гендиректор АРЧК Сергей Ховрат и гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карена.
Сейчас рестораны "Макдональдс" есть в десятках городов РФ, самый восточный из них – в Красноярске.
Компании,Леонид Петухов,Сергей Ховрат,McDonald's,РИА Новости,
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