Путин оценил позиции «Алросы» на мировом рынке 

«В условиях пандемии ювелирная отрасль и ее база — алмазодобывающая — оказались в очень сложном положении, я имею в виду сейчас мировое производство, — подчеркнул глава государства, обращаясь к Иванову. — Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причём в большом количестве, на грани банкротства сами оказались».