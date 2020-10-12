Gucci и Levi's откроют онлайн секонд-хенды 

Gucci и Levi's откроют онлайн-маркетплейсы по продаже подержанных вещей. Партнёром итальянского бренда стала платформа The RealReal, которая специализируется на продаже вещей, бывших в употреблении.

Через The RealReal можно будет купить вещи Gucci и от частных продавцов, и от самой компании. Gucci — первый крупный люксовый бренд, который инициирует перепродажу своих вещей. Модный дом и маркетплейс вместе присоединятся к программе восстановления лесов и за каждую проданную вещь будут сажать одно дерево.

Бренд Levi's, в свою очередь, запускает собственный секонд-хэнд на территории США. Программа Levi's SecondHand позволит обменять старую одежду на подарочную карту. Собранные вещи будут реставрироваться и вновь продаваться. Покупка бывшей в употреблении пары джинсов Levi’s позволит сэкономить 80% выбросов CO2 и 700 г отходов по сравнению с покупкой новой пары, заявил директор компании по маркетингу Дженнифер Сей.