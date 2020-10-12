ЕС готовит удар по американским IT-гигантам

Такие компании, как Apple, Google и Amazon
уже не раз попадали в поле зрение антимонопольных органов Европы. Так, по данным СМИ, ЕС обвиняет ритейлера Amazon в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них, что оказывает влияние на конкуренцию, примером является запуск похожих продуктов. Кроме того, в июне Еврокомиссия
начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, а в том, что касается Google, то за последние два года ЕК оштрафовала компанию более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.