Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

ЕС хочет ужесточить регулирование примерно для 20 мировых IT-гигантов

Прайм
2 часа назад
Регуляторы ЕС составляют список примерно 20 крупных мировых IT-компаний в отношении которых будет действовать новое и гораздо более строгое регулирование, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ЕС готовит удар по американским IT-гигантам
Фото: ReutersReuters
"Согласно планам, крупные платформы, которые окажутся в списке, должны будут выполнять более строгие правила, чем меньшие по размеру конкуренты Регулирование включает новые правила, которые заставят их (компании — ред.) делиться данными с конкурентами, и обязательство быть более прозрачными в том, как они собирают информацию", — пишет газета и добавляет, что меры ЕС направлены на ограничение доминирующих позиций IT-гигантов на рынке.
По данным газеты, список компаний, который пока обсуждается, будет составлен на основе ряда критериев, включая долю рынка по объему выручки и количество пользователей. Это, как добавляет FT, означает, что в список могут войти такие компании, как Facebook, Apple и Google.
"Доминирующее положение этих платформ на рынке не способствует конкуренции", — сказал источник, знакомый с обсуждениями.
Разрабатываемые ЕС меры связаны с жалобами на то, что нынешний режим регулирования в Европе привел к запоздалым действиям, которые слабо помогают поддержать рыночную конкуренцию.
Такие компании, как Apple, Google и Amazon уже не раз попадали в поле зрение антимонопольных органов Европы. Так, по данным СМИ, ЕС обвиняет ритейлера Amazon в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них, что оказывает влияние на конкуренцию, примером является запуск похожих продуктов. Кроме того, в июне Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, а в том, что касается Google, то за последние два года ЕК оштрафовала компанию более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.
Компании,Amazon,Google,Еврокомиссия,Apple,ЕС,Financial Times,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители