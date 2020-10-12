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РЖД переводят на удаленку максимально возможное число сотрудников 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
РЖД по максимуму переводят на удаленку сотрудников
Фото: РИА Новости
РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в Москве уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", — сообщили в пресс-службе в понедельник.

"В целом по холдингу это почти 102 тысячи человек. В Москве переведено на удаленную работу 31% работников холдинга, в том числе по аппарату управления ОАО "РЖД" — 67%", — уточнили в компании.
Согласно указу мэра Сергея Собянина, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение — сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).
По указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
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Комментарии
Компании , Другое , Сергей Собянин , РЖД , РИА Новости
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