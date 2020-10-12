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Американские банки получили шанс на передышку 

Прайм 5 часов назад
Банки США получили шанс на передышку
Фото: РИА Новости
Как ожидается, по итогам 3-го квартала, о которых банки США начнут отчитываться на этой неделе, резервирование средств на покрытие проблемных долгов не окажет подавляющего влияния на прибыль — впервые с момента начала пандемии коронавируса. Возможно, это позволит инвесторам лучше сосредоточиться на других трендах и увидеть какие-то неожиданные скрытые тенденции.
Подразделения крупнейших банков, работающие на Уолл-стрит, как ожидается, завершили очередной успешный квартал, отчасти благодаря буму размещений акций. Согласно данным FactSet, акции Bank of America, JPMorgan Chase и особенно Goldman Sachs Group и Morgan Stanley опережают KBW Nasdaq Bank с начала этого года. Однако банковский индекс в целом теряет около 30%, резко отставая от растущего индекса S&P 500.
Сократить этот разрыв, возможно, поможет удивительная устойчивость чистого процентного дохода. На первый взгляд кажется, что этот показатель прибыли от основных операций кредитования должен быть подавлен сверхнизкими процентными ставками. Это особенно верно по той причине, что между вторым и третьим кварталом общий объем кредитов, выданных банками США, сократился, согласно Autonomous Research, более чем на 100 млрд долларов. Некий потенциал роста чистого процентного дохода могли обеспечить банки, активно вкладывающие средства с клиентских депозитов в покупку ценных бумаг, вместо того, чтобы просто хранить эти деньги в ФРС.
Существенного роста резервов банков на покрытие потерь по ссудам не ожидается. Однако их комментарии о трендах кредитования могут сыграть ключевую роль в формировании ожиданий относительно самого факта и сроков высвобождения средств из некоторых резервов, что увеличит чистую прибыль в будущем. В частности, в центре внимания могут оказаться позиции в сегменте коммерческой недвижимости крупных городов, в отношении которого ожидания инвесторов пессимистичнее, чем для потребительского кредитования, которое тесно связано с перспективой правительственных стимулов. Вследствие этого вниманием, вероятно, будут пользоваться комментарии таких банков, как M&T Bank и Signature Bank, обладающих значительными портфелями коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Однако преобладающее значение в ближайшие недели, вероятно, по-прежнему будут иметь такие макрофакторы, как направление динамики процентных ставок, выборы в США и распространение коронавируса. В последнее время акции региональных банков, как правило, более чувствительных к процентным ставкам, росли благодаря подъему более долгосрочных доходностей. Региональные банки из состава S&P 500 прибавили 10% с начала октября, опередив банки Уолл-стрит. Когда ситуация меняется настолько быстро, легко быть застигнутым врасплох.
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Комментарии
Компании , ФРС , Bank of America , Морган Стэнли Банк
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