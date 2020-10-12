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Общественный бизнес-омбудсмен предложила сократить работу магазинов в Москве из-за коронавируса 

Говорит Москва 1 час назад
Общественный бизнес-омбудсмен предложила сократить работу магазинов в Москве из-за коронавируса. С этой идеей Анастасия Татулова выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо с предприятиями торговли и услуг, может быть… они сокращают режим работы. По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено. Можно договариваться о разном графике работы, тогда люди начинают не пересекаться».

По мнению Татуловой, переход части рабочего коллектива на удалённую работу не гарантирует того, что сотрудники не станут появляться в общественных местах.
В Москве массово закрывают магазины
Также она рассказала, что за два месяца ей поступили 87 обращений от бизнеса. К примеру, ставропольские кинотеатры, которые закрыты 7 месяцев, жалуются на долгие и отстуствие контакта с губернатором.
Среди других мер защиты бизнеса Татулова предложила сделать отсрочку по уплате налогов до конца 2021 года всем, кто будет за ней обращаться. Омбудсмен просит продлить моратории на все штрафы и проверки. Поскольку сейчас «продолжает ходить прокуратура, трудовая, налоговая», и «всё это делает жизнь предпринимателя полностью тупиковой».
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Комментарии 9
Компании , Видео , Анастасия Татулова , Радиостанция "Говорит Москва"
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