Общественный бизнес-омбудсмен предложила сократить работу магазинов в Москве из-за коронавируса. С этой идеей Анастасия Татулова выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо с предприятиями торговли и услуг, может быть… они сокращают режим работы. По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено. Можно договариваться о разном графике работы, тогда люди начинают не пересекаться».

По мнению Татуловой, переход части рабочего коллектива на удалённую работу не гарантирует того, что сотрудники не станут появляться в общественных местах.

Также она рассказала, что за два месяца ей поступили 87 обращений от бизнеса. К примеру, ставропольские кинотеатры, которые закрыты 7 месяцев, жалуются на долгие и отстуствие контакта с губернатором.

Среди других мер защиты бизнеса Татулова предложила сделать отсрочку по уплате налогов до конца 2021 года всем, кто будет за ней обращаться. Омбудсмен просит продлить моратории на все штрафы и проверки. Поскольку сейчас «продолжает ходить прокуратура, трудовая, налоговая», и «всё это делает жизнь предпринимателя полностью тупиковой».