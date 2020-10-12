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Работа магазинов в Москве может измениться 

Артём Кульша 1 час назад
Работа магазинов в Москве может измениться
Фото: ТАСС
Предприятия торговли и услуг могли бы сократить режим работы ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом предпринимательница Анастасия Татулова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В Москве массово закрывают магазины
Татулова, как сообщал «Рамблер», — основательница сети кафе «Андерсон». В июле уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назначил ее общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Сегодня Татулова высказала мнение, что в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции предприятия торговли и услуг могли бы сократить режим работы.

«По этому пути шли предприятия во всем мире», — напомнила она.

Также омбудсмен предложила предприятиям по возможности установить такой график работы, чтобы работники не пересекались. При этом она признала, что даже переход части сотрудников на удаленный режим работы не гарантирует того, что те перестанут бывать в общественных местах.
Кроме того, предпринимательница рассказала, что в течение двух месяцев получила 87 жалоб от бизнеса, в частности, на долги и отсутствие контакта с местными властями. Также она предложила федеральным властям до конца 2021 года отсрочить уплату налогов тем, кто об этом попросит, и продлить мораторий на проверки и штрафы.
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Комментарии
Компании , Экономика , Анастасия Татулова , Борис Титов , Радиостанция "Говорит Москва"
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