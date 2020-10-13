ЦБ и Минфин забраковали реформу ОМС

Законопроект об изменении системы ОМС не нашёл поддержки в ЦБ
и Министерстве финансов
, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».
Правительственный документ предлагал передать полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.
Суть данной идеи заключалась в том, чтобы исключать из процесса частные страховые компании. По замыслу авторов инициативы, объёмы предоставления медицинской помощи и нормативы положенных на неё затрат должны были устанавливаться только правительством.
Предполагалось, что в случае принятия изменений, объёмы финансирования расходов на ведение дел страховщиками снизились бы вдвое. Таким образом, правительство планировало сэкономить к 2023 году порядка 6,8 миллиардов рублей.
Ещё до решения регулятора и Минфина предложение было негативно воспринято российскими страховщиками. Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс
в своём обращении к президенту России Владимиру Путину
, реформа приведёт к снижению качества и доступности медпомощи для граждан, а также к разрушению единой системы ОМС.