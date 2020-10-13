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Центробанк и Минфин забраковали реформу ОМС

Deita.ruиещё 3
1 час назад
Законопроект об изменении системы ОМС не нашёл поддержки в ЦБ и Министерстве финансов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».
ЦБ и Минфин забраковали реформу ОМС
Фото: ТАССТАСС
Правительственный документ предлагал передать полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.
Суть данной идеи заключалась в том, чтобы исключать из процесса частные страховые компании. По замыслу авторов инициативы, объёмы предоставления медицинской помощи и нормативы положенных на неё затрат должны были устанавливаться только правительством.
Предполагалось, что в случае принятия изменений, объёмы финансирования расходов на ведение дел страховщиками снизились бы вдвое. Таким образом, правительство планировало сэкономить к 2023 году порядка 6,8 миллиардов рублей.
Ещё до решения регулятора и Минфина предложение было негативно воспринято российскими страховщиками. Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в своём обращении к президенту России Владимиру Путину, реформа приведёт к снижению качества и доступности медпомощи для граждан, а также к разрушению единой системы ОМС.
Компании,Игорь Юргенс,Владимир Путин,Центральный банк России,Минфин,Ведомости,РИА "Дейта",
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