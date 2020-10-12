Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.08
$
77.15
90.86
91.05
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.23
–0.19 Золото
1924.12
–0.03 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1799
+0.0135
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Газпром назвал угрозы санкций США попыткой вытеснить Россию с рынка газа ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 57 минут назад
«Газпром» назвал цель угроз санкций США
Фото: РИА Новости
Угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2». Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — сказала Бурмистрова, передает ТАСС.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что действия американской стороны в отношении «Северного потока — 2» вызваны стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику.
Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока — 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Собянин пригрозил остановить не предоставляющие данные об удаленке предприятия Собянин пригрозил остановить не предоставляющие данные об удаленке предприятия ЦБ отозвал лицензию у банка «Майский» ЦБ отозвал лицензию у банка «Майский» Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам страны приостановить работу Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам страны приостановить работу
Комментарии 1
Компании , Экономика , Анатолий Антонов , Газпром , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла планы по «Северному потоку-2»
Россия раскрыла планы по «Северному потоку-2»
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
На стройке «Газпрома» начались протесты
На стройке «Газпрома» начались протесты
Беда в Европе обогатила Россию
Беда в Европе обогатила Россию
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение