«Газпром» назвал цель угроз санкций США

Угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2». Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — сказала Бурмистрова, передает ТАСС.
Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что действия американской стороны в отношении «Северного потока — 2» вызваны стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику.
Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока — 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта.