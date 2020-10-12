«Газпром» назвал цель угроз санкций США

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2». Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — сказала Бурмистрова, передает ТАСС.