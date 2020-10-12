Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.20
90.86
91.14
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.29
+0.12 Золото
1923.38
–0.10 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1807
+0.0143
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Магазину Adidas грозит крупный штраф за несоблюдение мер профилактики коронавируса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Магазину Adidas в Москве грозит крупный штраф
Фото: РИА Новости
Компанию могут обязать выплатить до 300 тысяч рублей.
Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы выявили нарушения предписаний по работе во время пандемии коронавирусной инфекции в одном из магазинов компании Addidas, расположенном на западе Москвы. Об этом сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.
По его словам, в магазине не проводились измерения температур тел посетителей, рабочий персонал не использовал во время работы перчатки и маски. Посетители также не информировались о необходимости соблюдения перчаточно-масочного режима.
По данному делу уже был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы по данному делу будут направлены в суд — штраф за нарушение может составить до 300 тысяч рублей.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
ТК «Звезда»: последние новости
Путин: российский АПК продолжал работать даже в условиях пандемии COVID-19 Путин: российский АПК продолжал работать даже в условиях пандемии COVID-19 Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный» ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Беда в Европе обогатила Россию
Беда в Европе обогатила Россию
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение