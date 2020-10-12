Магазину Adidas в Москве грозит крупный штраф

Компанию могут обязать выплатить до 300 тысяч рублей.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы выявили нарушения предписаний по работе во время пандемии коронавирусной инфекции в одном из магазинов компании Addidas, расположенном на западе Москвы. Об этом сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.

По его словам, в магазине не проводились измерения температур тел посетителей, рабочий персонал не использовал во время работы перчатки и маски. Посетители также не информировались о необходимости соблюдения перчаточно-масочного режима.

По данному делу уже был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы по данному делу будут направлены в суд — штраф за нарушение может составить до 300 тысяч рублей.