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ЕС решил ударить по американским технологическим гигантам 

Lenta.ru 27 минут назад
ЕС решил ударить по американским технологическим гигантам
Фото: Reuters
Европейский союз решил ударить по крупнейшим технологическим компаниям мира и ужесточить требования в отношении них, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В список могут войти до 20 крупных компаний, включая, американские технологические гиганты Facebook и Apple. ЕС нацелен на ограничения их доминирования на рынке, пишет издание. Крупные компании могут обязать делиться данными с конкурентами и быть более прозрачными.
Разрабатываемые меры связаны с жалобами на то, что нынешний режим регулирования в Европе не поддерживает в полной мере рыночную конкуренцию. Источники издания отмечают, что число компаний и список критериев еще обсуждаются.
Власти США также уверены, что IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением. Демократы призывают создать новый закон, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.
У Apple конгрессмены нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS, а Google назвали монополией в сфере поисковиков и на рекламном рынке. Amazon, считают демократы, занял главенствующее положение в онлайн-ретейле и подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков.
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Комментарии
Компании , Amazon , ЕС , Apple , Google , Financial Times
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