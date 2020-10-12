ЕС решил ударить по американским технологическим гигантам 

Европейский союз решил ударить по крупнейшим технологическим компаниям мира и ужесточить требования в отношении них, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В список могут войти до 20 крупных компаний, включая, американские технологические гиганты Facebook и Apple . ЕС нацелен на ограничения их доминирования на рынке, пишет издание. Крупные компании могут обязать делиться данными с конкурентами и быть более прозрачными.

Разрабатываемые меры связаны с жалобами на то, что нынешний режим регулирования в Европе не поддерживает в полной мере рыночную конкуренцию. Источники издания отмечают, что число компаний и список критериев еще обсуждаются.

Власти США также уверены, что IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением. Демократы призывают создать новый закон, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.