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Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля 

Банки.ру 1 час назад
Российские банки сократили выдачи потребкредитов
Фото: ТАСС
В России в сентябре, впервые с апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, пишет РБК. Это следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд рублей: по сравнению с августом объем выданных ссуд сократился на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5% и 13% соответственно. Охлаждение в сегменте беззалоговых ссуд зафиксировали и в БКИ «Эквифакс». По данным бюро, объем их выдачи в сентябре остался практически на уровне августа.
По словам экспертов, важный фактор, влияющий на кредитование в начале осени, — сезонность, сентябрь традиционно демонстрирует снижение спроса населения на кредиты. Также спад выдач объясняется тем, что кредитование перестало поддерживать эффект отложенного спроса — он был исчерпан за июль-август. Стабилизация экономической ситуации летом могла быть временным фактором поддержки спроса на кредиты, но банки все равно пока с точки зрения выдач консервативнее, чем были до пандемии, так как доходы населения не растут и макроэкономические риски остаются значительными, отметили представители рейтинговых агентств.
По их мнению, если будет введен жесткий карантин по типу весеннего, то падение выдачи кредитов месяц к месяцу может быть вполне сопоставимым с апрелем текущего года. Все может измениться в ноябре и декабре, как минимум крупнейшие частные и государственные банки продемонстрируют рост объемов кредитования для выполнения KPI, прогнозируют эксперты.
Большинство опрошенных банков не наблюдают замедления выдач необеспеченных ссуд. Рост объема одобренных кредитов в сентябре, в частности, зафиксировали в Газпромбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Почта Банке и банке «Зенит». Представитель ВТБ сообщил, что выдачи в прошлом месяце сравнимы с августом. Достаточно низкие процентные ставки и сезонность сыграют в положительную сторону, и по итогам 2020 года рынок сможет избежать отрицательной динамики по продажам, считают в ВТБ.
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Компании , Личный счет , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Промсвязьбанк , Банк Зенит
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