Российские банки сократили выдачи потребкредитов

В России в сентябре, впервые с апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, пишет РБК. Это следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд рублей: по сравнению с августом объем выданных ссуд сократился на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5% и 13% соответственно. Охлаждение в сегменте беззалоговых ссуд зафиксировали и в БКИ «Эквифакс». По данным бюро, объем их выдачи в сентябре остался практически на уровне августа.

По словам экспертов, важный фактор, влияющий на кредитование в начале осени, — сезонность, сентябрь традиционно демонстрирует снижение спроса населения на кредиты. Также спад выдач объясняется тем, что кредитование перестало поддерживать эффект отложенного спроса — он был исчерпан за июль-август. Стабилизация экономической ситуации летом могла быть временным фактором поддержки спроса на кредиты, но банки все равно пока с точки зрения выдач консервативнее, чем были до пандемии, так как доходы населения не растут и макроэкономические риски остаются значительными, отметили представители рейтинговых агентств.

По их мнению, если будет введен жесткий карантин по типу весеннего, то падение выдачи кредитов месяц к месяцу может быть вполне сопоставимым с апрелем текущего года. Все может измениться в ноябре и декабре, как минимум крупнейшие частные и государственные банки продемонстрируют рост объемов кредитования для выполнения KPI, прогнозируют эксперты.