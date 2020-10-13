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Россия заплатила за грязную нефть 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Россия заплатила за грязную нефть
Фото: ТАСС
«Транснефть» урегулировала спор с французской Total вокруг поставок на экспорт грязной российской нефти весной 2019 года, говорится на сайте компании.
Подробности достигнутого соглашения не уточняются, однако оно соответствует прошлогоднему решению совета директоров «Транснефти» о выплате компенсаций пострадавшим покупателям из расчета 15 долларов за баррель загрязненного топлива. При этом уточнялось, что конкретная сумма выплат будет определяться в каждом отдельном случае.
Загрязнение российской экспортной нефти произошло в апреле прошлого года. Топливо доставлялось в Европу по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии. Правительство признало ответственность российских нефтяных и транспортных компаний, однако заявляло, что выплаты пострадавшим не превысят 100 миллионов долларов.
К настоящему моменту компенсацию получили покупатели из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. В отношении предполагаемых виновников загрязнения возбуждены уголовные дела. Претензии Total касались поставок нефти на принадлежащий ей нефтеперерабатывающий завод в Германии.
Помимо них претензии предъявляла Белоруссия, утверждавшая, что загрязненная нефть нанесла ущерб газопроводу и негативно сказалась на работе местных нефтеперерабатывающих заводов. Минск оценил потери в 61 миллион долларов.
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Комментарии 2
Компании , Транснефть , Total
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