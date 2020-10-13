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У «Газпрома» появился новый конкурент в Европе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
У «Газпрома» появился новый конкурент в Европе
Фото: Lenta.ru
Речь идет о Трансадриатическом газопроводе, по которому газ будет поступать из Азербайджана в южную Европу. Об этом сообщается на сайте проекта.
Газопровод строился на протяжении 4,5 года и к настоящему времени «по сути завершен». По нему газ из Каспийского региона будет поступать в ЕС через Турцию и Италию. Он добавит на европейский рынок 9 миллиардов кубометров газа в год: 8 миллиардов придется на Италию, 1 миллиард — на Грецию и Болгарию. Ожидается, что газопровод значительно улучшит энергетическую безопасность и диверсифицирует каналы поставок топлива в южную Европу, сказал аналитик Bloomberg Эльчин Маммадов (Elchin Mammadov).

«Это должно помочь региону добиться от "Газпрома" более выгодных цен на газ», — сказал он.

Новый газопровод изменит динамику европейского рынка, который сейчас в основном получает газ из России и Северного моря, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что запуск Трансадриатического газопровода является вехой для Европы, которая годами работала над диверсификацией поставок и избавлением от зависимости от Москвы. В настоящее время на Россию приходится треть всех поставок газа на европейский рынок.
Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому
После Трансадриатического газопровода Европа запустит еще ряд проектов, которые позволят снизить энергетическую зависимость от России. Среди них газопровод Baltic Pipe, который после 2022 года свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию, а также новые регазификационные СПГ-терминалы, которые возводятся на европейском побережье. Эти проекты представляют собой набирающий силу «единый антироссийский фронт», говорится в сентябрьском отчете S&P Global Platts.
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Комментарии 23
Компании , Газпром , ЕС , Bloomberg
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