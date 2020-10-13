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Продажи Apple на AliExpress в России выросли в полтора раза с начала года 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Продажи Apple на AliExpress в России выросли
Фото: РИА Новости
Продажи продукции Apple на AliExpress в России в январе — сентябре 2020 года выросли в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении онлайн-площадки.

"Покупатели перестали ассоциировать площадку с недорогими китайскими товарами и стали чаще заказывать модные гаджеты. Продукция Apple обеспечивает около четверти оборота категории "смартфоны" на локальном маркетплейсе AliExpress, уступая лишь продукции бренда Xiaomi. Доля Apple на платформе растет в последние два года: в 2019 году она составляла порядка 15%, в 2020 году — 25%. В денежном выражении доля выросла более чем в полтора раза с января по сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет расширения числа официальных селлеров на AliExpress: запустились магазины "Мегафон", "Билайн", "Ситилинк" и "Связной", — говорится в сообщении.

Наиболее популярными моделями Apple iPhone в этом году на AliExpress стали iPhone 11 и iPhone Xr, что соответствует и общерыночному рейтингу продаж смартфонов в России (в 2019-м лидерами были iPhone Xr, iPhone 7 и iPhone 8).

"Модели предыдущих серий с интерфейсом и форм-фактором предыдущего поколения, несмотря на более доступную цену, привлекательны для наиболее консервативных пользователей. В частности, вышедший в продажу несколько месяцев назад iPhone SE все еще остается достаточно нишевой моделью. В том же ценовом сегменте гораздо успешнее себя показали официально восстановленные производителем версии устройств предыдущего поколения (например, iPhone X), недавно выпущенные на российский рынок", — отмечает площадка.

AirPods на локальном маркетплейсе AliExpress занимает более половины оборота. В период с января по сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года продажи AirPods выросли в 3 раза. В количественном выражении AirPods заметно опережает гораздо более доступная продукция Xiaomi.

"Покупатели iPhone на AliExpress в основном сосредоточены в нескольких регионах России (Москва и Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Кировская области, Республика Башкортостан, Ростовская область и Ставропольский край). При этом наибольшая доля покупателей Apple наблюдается в Калининградской, Тверской и Кировской областях. В Москве только треть покупателей AliExpress предпочли продукцию Apple", — говорится в сообщении.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.
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Компании , Другое , Мегафон , Alibaba , Apple , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций
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