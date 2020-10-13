Продажи Apple на AliExpress в России выросли

"Покупатели перестали ассоциировать площадку с недорогими китайскими товарами и стали чаще заказывать модные гаджеты. Продукция Apple обеспечивает около четверти оборота категории "смартфоны" на локальном маркетплейсе AliExpress, уступая лишь продукции бренда Xiaomi. Доля Apple на платформе растет в последние два года: в 2019 году она составляла порядка 15%, в 2020 году — 25%. В денежном выражении доля выросла более чем в полтора раза с января по сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет расширения числа официальных селлеров на AliExpress: запустились магазины "Мегафон", "Билайн", "Ситилинк" и "Связной", — говорится в сообщении.
"Модели предыдущих серий с интерфейсом и форм-фактором предыдущего поколения, несмотря на более доступную цену, привлекательны для наиболее консервативных пользователей. В частности, вышедший в продажу несколько месяцев назад iPhone SE все еще остается достаточно нишевой моделью. В том же ценовом сегменте гораздо успешнее себя показали официально восстановленные производителем версии устройств предыдущего поколения (например, iPhone X), недавно выпущенные на российский рынок", — отмечает площадка.
"Покупатели iPhone на AliExpress в основном сосредоточены в нескольких регионах России (Москва и Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Кировская области, Республика Башкортостан, Ростовская область и Ставропольский край). При этом наибольшая доля покупателей Apple наблюдается в Калининградской, Тверской и Кировской областях. В Москве только треть покупателей AliExpress предпочли продукцию Apple", — говорится в сообщении.