Греф покинет совет директоров «Яндекса» 

Глава Сбера Герман Греф не будет переизбираться на должность члена совета директоров «Яндекса» на ближайшем ежегодном собрании акционеров компании, указано в повестке к заседанию.
«Срок действия полномочий мистера Грефа завершается к ежегодному собранию акционеров 2020 года, также он не выдвинут на повторные выборы в совет», — отмечается в повестке к заседанию, которое должно пройти в конце октября.
Греф входит в состав совета директоров «Яндекса» с 2014 года.
Также на заседании планируется утвердить решение о продлении полномочий основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и Михаила Парахина, экс-директора по технологиям «Яндекса», на данный момент директора по технологиям Microsoft.