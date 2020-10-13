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Греф покинет совет директоров «Яндекса» 

Rambler News Service и ещё 20 3 часа назад
Греф покинет совет директоров «Яндекса»
Фото: РИА Новости
Глава Сбера Герман Греф не будет переизбираться на должность члена совета директоров «Яндекса» на ближайшем ежегодном собрании акционеров компании, указано в повестке к заседанию.

«Срок действия полномочий мистера Грефа завершается к ежегодному собранию акционеров 2020 года, также он не выдвинут на повторные выборы в совет», — отмечается в повестке к заседанию, которое должно пройти в конце октября.

Греф входит в состав совета директоров «Яндекса» с 2014 года.
Также на заседании планируется утвердить решение о продлении полномочий основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и Михаила Парахина, экс-директора по технологиям «Яндекса», на данный момент директора по технологиям Microsoft.
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Компании , Герман Греф , Михаил Парахин , Microsoft , Яндекс
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