Против богатейшего человека мира взбунтовались рабочие 

Работники компании Amazon , которой руководит самый богатый человек в мире Джефф Безос , решили устроить забастовку в Германии. Они бунтовали против низких зарплат, пишет CNBC.

Немецкий профсоюз Ver.di и его члены считают, что работники Amazon заслуживают более высокой оплаты и улучшений условий труда. В митинге, по словам организаторов, примут участие тысячи сотрудников. Бастовать работники Amazon решили в Prime Day (аналог черной пятницы), который обычно является одним из самых загруженных дней в году для компании.

Профсоюз отметил, что он также обеспокоен тактикой шпионажа, которую Amazon якобы использует для подавления профсоюзных активистов. В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила компанию в слежке за собственными сотрудниками.

В ее докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.

В октябре сотрудники Amazon устроили митинг у особняка Безоса, требуя повышение зарплаты и бесплатное медицинское обслуживание.