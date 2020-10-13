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Против богатейшего человека мира взбунтовались рабочие 

Lenta.ru 2 часа назад
Против богатейшего человека мира взбунтовались рабочие
Фото: Reuters
Работники компании Amazon, которой руководит самый богатый человек в мире Джефф Безос, решили устроить забастовку в Германии. Они бунтовали против низких зарплат, пишет CNBC.
Немецкий профсоюз Ver.di и его члены считают, что работники Amazon заслуживают более высокой оплаты и улучшений условий труда. В митинге, по словам организаторов, примут участие тысячи сотрудников. Бастовать работники Amazon решили в Prime Day (аналог черной пятницы), который обычно является одним из самых загруженных дней в году для компании.
Профсоюз отметил, что он также обеспокоен тактикой шпионажа, которую Amazon якобы использует для подавления профсоюзных активистов. В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила компанию в слежке за собственными сотрудниками.
В ее докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.
В октябре сотрудники Amazon устроили митинг у особняка Безоса, требуя повышение зарплаты и бесплатное медицинское обслуживание.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Amazon
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