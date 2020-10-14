Начались испытания для укладки «Северного потока-2»

Судно снабжения "Финвал" приблизилось к возможному трубоукладчику "Северного потока 2" "Академик Черский" и перешло в режим проведения испытаний, в то время как сам "Черский" пребывает в режиме ограниченной маневренности, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

Суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда. "Академик Черский" прибыл туда 7 октября, а "Финвал" — 11 октября. До этого оба находились в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока 2".

При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".