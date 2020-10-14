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Судно снабжения проводит работы около трубоукладчика "Академик Черский"

Праймиещё 9
4 часа назад
Судно снабжения "Финвал" приблизилось к возможному трубоукладчику "Северного потока 2" "Академик Черский" и перешло в режим проведения испытаний, в то время как сам "Черский" пребывает в режиме ограниченной маневренности, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Начались испытания для укладки «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС
Суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда. "Академик Черский" прибыл туда 7 октября, а "Финвал" — 11 октября. До этого оба находились в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока 2".
Судно обеспечения несколько месяцев назад сменило название с Bourbon Surf на "Финвал". "Газпромбанк Лизинг" в августе передал его на условиях финансового лизинга Морспасслужбе на 3 года.
Недалеко от "Академика Черского" стоят также снабженцы "Балтийский исследователь" и "Умка" Морспасслужбы, которые ранее уже участвовали в работах на "Северном потоке 2". Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые также могут быть задействованы на проекте.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
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