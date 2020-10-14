Huawei продаст долю в Honor

Китайская технологическая компания Huawei ведет переговоры о продаже доли в своем дочернем бренде Honor, сумма сделки может достичь 25 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

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"Huawei Technologies находится в процессе переговоров с Digital China Group и другими потенциальными покупателями о продаже части своего подразделения по производству смартфонов Honor по сделке, сумма которой может достигнуть 25 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Стоимость сделки, согласно источникам агентства, может варьироваться от 2,2 миллиарда до 3,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что материнская компания планирует сосредоточиться на создании более дорогих смартфонов под брендом Huawei, а не на марке Honor, чья продукция стоит дешевле и нацелена на молодых людей.

Собеседники агентства сообщают, что активы для продажи еще не определены. Возможно, они будут включать в себя бренд Honor, отделы исследований и разработок, а также связанный с ним бизнес по организации поставок.