«Яндекс. Такси» уходит из Румынии

"Яндекс. Такси" приостанавливает работу в Румынии из-за особенностей местного законодательного регулирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс. Такси" (работает по брендом Yango) приостанавливает деятельность в Румынии, в Бухаресте. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса", — сказали в компании.

В пресс-службе также добавили, что румынские пользователи смогут по-прежнему заказывать поездки в приложении Yango в остальных 16 странах, где работает сервис.