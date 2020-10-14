«Яндекс. Такси» уходит из Румынии

"Яндекс. Такси" приостанавливает работу в Румынии из-за особенностей местного законодательного регулирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Яндекс. Такси" (работает по брендом Yango) приостанавливает деятельность в Румынии, в Бухаресте. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса", — сказали в компании.
В пресс-службе также добавили, что румынские пользователи смогут по-прежнему заказывать поездки в приложении Yango в остальных 16 странах, где работает сервис.
Сервис Yango (сокращение от Yandex Go, бренд группы компаний "Яндекс. Такси" для рынков дальнего зарубежья — прим. ТАСС) заработал в Бухаресте в июне 2019 года. Тогда Румыния стала семнадцатой страной сервиса.