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«Яндекс. Такси» приостанавливает работу в Румынии 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
«Яндекс. Такси» уходит из Румынии
Фото: РИА Новости
"Яндекс. Такси" приостанавливает работу в Румынии из-за особенностей местного законодательного регулирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс. Такси" (работает по брендом Yango) приостанавливает деятельность в Румынии, в Бухаресте. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса", — сказали в компании.

В пресс-службе также добавили, что румынские пользователи смогут по-прежнему заказывать поездки в приложении Yango в остальных 16 странах, где работает сервис.
Сервис Yango (сокращение от Yandex Go, бренд группы компаний "Яндекс. Такси" для рынков дальнего зарубежья — прим. ТАСС) заработал в Бухаресте в июне 2019 года. Тогда Румыния стала семнадцатой страной сервиса.
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