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Чистая прибыль Bank of America за 9 месяцев упала почти вдвое

Прайм
2 часа назад
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре упала на 41,5% в годовом выражении — до 11,265 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Чистая прибыль Bank of America упала почти вдвое
Фото: ReutersReuters
При этом разводненная прибыль на акцию составила 1,28 доллара против 2,01 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 5% — до 65,429 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, составила 4,44 миллиарда долларов, снизившись на 15,8% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,51 доллара с 0,56 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 10,8%, до 20,336 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 0,49 доллара и выручку на уровне 20,76 миллиарда долларов.
Банк отмечает, что квартальные результаты отражают его диверсифицированную бизнес-модель, лидирующую позицию на рынке и цифровые возможности.
Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
Компании,Bank of America,
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