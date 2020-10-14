Чистая прибыль Bank of America упала почти вдвое

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp.
(BofA), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре упала на 41,5% в годовом выражении — до 11,265 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
При этом разводненная прибыль на акцию составила 1,28 доллара против 2,01 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 5% — до 65,429 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, составила 4,44 миллиарда долларов, снизившись на 15,8% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,51 доллара с 0,56 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 10,8%, до 20,336 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 0,49 доллара и выручку на уровне 20,76 миллиарда долларов.
Банк отмечает, что квартальные результаты отражают его диверсифицированную бизнес-модель, лидирующую позицию на рынке и цифровые возможности.
Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.