Мантуров назвал сроки начала поставок SSJ100 за рубеж

Минпромторг ожидает возобновления поставок самолетов SSJ100 за рубеж не ранее 2022 года, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.
"С учётом того, что у нас сейчас свёрстаны все планы по внутренней повестке, что даёт нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 год. Я думаю, что объективно это (возобновление экспортных поставок — ред.) не раньше 2022 года", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, когда снова начнется экспорт SSJ100 за рубеж.
"Мы можем нарастить мощности, но не будем, чтобы сохранить (производство — ред.) на рентабельном уровне — 22-23 машины в год. Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу", — продолжил он.