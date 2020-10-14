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Мантуров рассказал, когда начнется экспорт SSJ100 за рубеж 

Прайм 1 час назад
Мантуров назвал сроки начала поставок SSJ100 за рубеж
Фото: РИА Новости
Минпромторг ожидает возобновления поставок самолетов SSJ100 за рубеж не ранее 2022 года, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"С учётом того, что у нас сейчас свёрстаны все планы по внутренней повестке, что даёт нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 год. Я думаю, что объективно это (возобновление экспортных поставок — ред.) не раньше 2022 года", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, когда снова начнется экспорт SSJ100 за рубеж.

"Мы можем нарастить мощности, но не будем, чтобы сохранить (производство — ред.) на рентабельном уровне — 22-23 машины в год. Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу", — продолжил он.
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Компании , Денис Мантуров , Минпромторг
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