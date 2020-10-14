Мантуров назвал сроки начала поставок SSJ100 за рубеж

"С учётом того, что у нас сейчас свёрстаны все планы по внутренней повестке, что даёт нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 год. Я думаю, что объективно это (возобновление экспортных поставок — ред.) не раньше 2022 года", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, когда снова начнется экспорт SSJ100 за рубеж.