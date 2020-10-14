Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
83.50
$
77.50
91.15
91.00
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
43.44
+0.14 Золото
1901.40
+0.09 РТС
1156.11
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1746
+0.0025
30.09
1.1721
11.10
02.10
18.09

Микрокредиторам пригрозили массовой блокировкой сайтов 

Lenta.ru 3 часа назад
Микрокредиторам пригрозили блокировкой сайтов
Фото: ТАСС
Роскомнадзор пригрозил микрокредиторам массовыми блокировками сайтов из-за их включения в реестр запрещенных, пишет РБК со ссылкой на несколько микрофинансовых организаций (МФО). У компаний есть сутки на удаление противозаконной информации.
Опрошенные изданием МФО рассказали о получении уведомлений от Роскомнадзора. В них ведомство ссылается на решение Центрального районного суда Оренбурга, рассматривавшего иск районной прокуратуры. Претензии к МФО были основаны на том, что они не имеют соответствующего статуса и не состоят в специальном реестре Центробанка, а также в саморегулируемой организации (СРО).
Четыре опрошенные МФО рассказали, что не участвовали в судебном процессе и о его итогах узнали из уведомления Роскомнадзора. Некоторые при этом не являлись сторонами по делу, однако называют решение суда необоснованным — поскольку соблюдают требования закона и состоят в реестре ЦБ и в СРО.
По закону владельцы сайта, включенного Роскомнадзором в список запрещенных, обязаны удалить противоправную информацию в течение суток. В данном случае речь, вероятно, идет обо всех сведениях, из которых посетитель сайта может узнать о возможности получить микрокредит. В противном случае ресурс подлежит блокировке на территории России. Сколько всего компаний получили уведомления от ведомства, неизвестно. Собственники опрошенных изданием МФО полагают, что всего их может быть несколько десятков.
Для большинства МФО блокировка сайта существенно затруднит выдачу новых займов и погашение действующих. Единственным способом связи с клиентами останется мобильное приложение.
Видео дня. Цифровой рубль задумали ввести в России
Последние новости
Появилась версия спецслужб Германии о причинах интоксикации Навального Появилась версия спецслужб Германии о причинах интоксикации Навального Путин снимет часть санкций с Украины Путин снимет часть санкций с Украины Продажа «Тинькоффа» «Яндексу» оказалась под угрозой Продажа «Тинькоффа» «Яндексу» оказалась под угрозой
Комментарии
Компании , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ
Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ
Россиянам назвали условие сохранения сбережений
Россиянам назвали условие сохранения сбережений
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Часть россиян освободили от НДФЛ
Часть россиян освободили от НДФЛ
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение