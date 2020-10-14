Микрокредиторам пригрозили блокировкой сайтов

Роскомнадзор пригрозил микрокредиторам массовыми блокировками сайтов из-за их включения в реестр запрещенных, пишет РБК со ссылкой на несколько микрофинансовых организаций (МФО). У компаний есть сутки на удаление противозаконной информации.

Опрошенные изданием МФО рассказали о получении уведомлений от Роскомнадзора. В них ведомство ссылается на решение Центрального районного суда Оренбурга, рассматривавшего иск районной прокуратуры . Претензии к МФО были основаны на том, что они не имеют соответствующего статуса и не состоят в специальном реестре Центробанка , а также в саморегулируемой организации (СРО).

Четыре опрошенные МФО рассказали, что не участвовали в судебном процессе и о его итогах узнали из уведомления Роскомнадзора. Некоторые при этом не являлись сторонами по делу, однако называют решение суда необоснованным — поскольку соблюдают требования закона и состоят в реестре ЦБ и в СРО.

По закону владельцы сайта, включенного Роскомнадзором в список запрещенных, обязаны удалить противоправную информацию в течение суток. В данном случае речь, вероятно, идет обо всех сведениях, из которых посетитель сайта может узнать о возможности получить микрокредит. В противном случае ресурс подлежит блокировке на территории России. Сколько всего компаний получили уведомления от ведомства, неизвестно. Собственники опрошенных изданием МФО полагают, что всего их может быть несколько десятков.

Для большинства МФО блокировка сайта существенно затруднит выдачу новых займов и погашение действующих. Единственным способом связи с клиентами останется мобильное приложение.