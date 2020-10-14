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Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам 

Вероника Полынина 3 часа назад
Китайская компания Huawei Technologies собирается продать подразделение, выпускающее смартфоны Honor.
В качестве потенциальных покупателей рассматриваются компания-дистрибутор Digital China Group, производитель электроники TCL и производитель смартфонов Xiaomi. По данным Reuters, переговоры уже ведутся.
Huawei Technologies намерен выручить за бренд Honor до 3,7 млрд долларов.
После продажи китайский производитель собирается сосредоточиться на выпуске более дорогих смартфонов под брендом Huawei.
Бренд Honor был основан в 2013 году и работает практически независимо от материнской компании. Huawei намерен продать бренд, чтобы обойти санкции США.

«Если Honor не будет зависеть от Huawei, покупка компонентов для смартфонов бренда больше не будет подпадать под запрет США на Huawei. Это поможет бизнесу по производству смартфонов Honor и поставщикам», — объяснил аналитик TF International Securities Куо Мин Чи, назвав возможную продажу бренда беспроигрышным вариантом для Honor.

В пакет активов, выставленных на продажу, помимо самого бренда Honor, могут войти конструкторско-дизайнерские ресурсы и бизнес по управлению цепочкой поставок.
Представители Huawei Technologies информацию о переговорах не комментируют.
Смартфоны Honor составляют 26% общего объема продаж смартфонов Huawei.
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