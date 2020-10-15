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Xiaomi выставила Apple на смех 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Xiaomi выставила Apple на смех
Фото: xiaomi
В Xiaomi высмеяли Apple из-за отказа компании предоставлять бесплатное зарядное устройство к iPhone. Компания опубликовала соответствующий пост в Twitter.
14 октября глобальный аккаунт китайского бренда опубликовал короткое видео с распаковкой смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. В ролике показано, что в коробке с флагманом лежит зарядное устройство.

«Не волнуйтесь, мы не убрали ничего из коробки», — говорится в публикации.

Запись появилась на следующий день после выхода iPhone 12, что, возможно, является ответом на сообщение об упрощении комплекта смартфонов Apple.
Публикация стала крайне популярной и набрала более двух тысяч ретвитов и пяти тысяч лайков. Большинство подписчиков Xiaomi с иронией отреагировали на появление записи.

«Это означает, ребята, что вам буквально плевать на окружающую среду и нашу будущую жизнь? Это позор…», — пошутил пользователь под ником @najiabukhassira.

С октября в Apple приняли решение продавать свои смартфоны в упрощенной комплектации — без зарядного устройства и проводных наушников, а также в более компактной коробке. В результате этого в комплекте iPhone остались непосредственно аппарат и кабель для зарядки. В компании объяснили, что таким образом проявляют заботу об окружающей среде.
В мае стало известно, что Apple уберет из коробки бесплатные наушники. Об этом сообщал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Аналитик отметил, что таким образом компания станет меньше тратить на транспортировку смартфонов и привлечет внимание потребителей к беспроводным гарнитурам линейки AirPods.
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Комментарии
Компании , Другое , Apple
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